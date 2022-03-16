Düzce Üniversitesinin 16. Kuruluş yıldönümü

Faruk Özlü, ülkenin eğitim ve öğretimine bilimsel katkı sağlayan ve yaptığı çalışmalarla Düzce'nin adını ulusal ve uluslararası düzeyde duyuran Düzce Üniversitesi'nin 16'ıncı kuruluş yıldönümünü kutladı.

Başkan Özlü, Düzce Üniversitesi'nin 16'ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Kurulduğu 2006 yılından bu güne gerek eğitim-öğretim, gerek bilimsel araştırma, gerekse bölgesel kalkınma gibi birçok alanda Düzce Üniversitesi'nin sayısız başarılar elde ettiğini kaydeden Faruk Özlü, “Her geçen gün gelişen ve büyüyen üniversitemizin Düzce'mize olan katkıları yadsınamaz. Düzce Belediyesi olarak ilimiz için ortak paydada buluşmaktan ve birlikte çalışmalara imza atmaktan dolayı da kıvanç duyuyorum. Şehrimizin gelişmesi, modernleşmesinde büyük katkısı bulunan Düzce Üniversitesi'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. 16 yıl boyunca üniversitemize emeği geçen ve on binlerce öğrenci yetiştiren tüm hocalarımıza ve yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.