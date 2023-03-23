Düzce Üniversitesi'nin geleceği konuşuldu

Dr. Nedim Sözbir başkanlığında gerçekleştirildi. Rektör Sözbir, Düzce Üniversitesinin bundan sonraki hedeflerinin bulunduğu konumdan daha da ileriye taşımak olduğunu vurguladı.

Düzce Üniversitesi'nin bugüne kadar yaptığı çalışmalarının ve 2025-2029 yıllarında genel ve alan bazlı hedeflerinin belirleneceği toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Nihat Yıldız, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cengiz Tuncer, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali Hiçyılmaz, öğretim elemanları ve idari personeller katılım gösterdi.

Düzce Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ali Hiçyılmaz'ın sunumu ile başlayan toplantı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç'in değerlendirme konuşması ile devam etti. Bir üniversitenin gerçek anlamda var olabilmesinin uzun yıllara dayanan bir geçmişi olması gerektiğini vurgulayan Genç, üniversitelerin sadece eğitim öğretim alanında değil, aynı zamanda akademik personelin bilimsel çalışmalarını, projelerini ön plana çıkartacak stratejik plan hazırlanması gerektiğinin altını çizdi. Uluslararasılaşmaya ayrı bir yer ayıran İlhan Genç, dünyada söz sahibi olan üniversitelerin sadece kendi ülkeleri için üretmediklerini, evrensel anlamda da üretim yaptıklarını ve küresel mesajlar verdiklerini dile getirdi. Stratejik plan hazırlamada üniversitede en üst makamı temsil eden rektörden en alt birimde hizmet veren çalışana kadar, herkese bir görev düştüğünü vurgulayan Prof. Dr. Genç, stratejik plan hazırlanırken gerekli titizliğin ve hassasiyetin gösterilmesi tavsiyesinde bulundu.

Toplantıda kısa bir değerlendirme konuşması yapan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin bugüne kadar yaptığı çalışmalar sonucunda iyi bir konuma geldiğini söyleyerek, bundan sonraki hedeflerinin Düzce Üniversitesi'ni bulunduğu konumdan daha da ileriye taşımak olduğunu vurguladı. Düzce Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası alanda bilinirliliğinin iyi durumda olduğunu ifade eden Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin bu konuma gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Stratejik planın önemine de değinen Rektör Sözbir, yapılan işlerin tam anlamıyla yansıtılması ve eksiksiz bir stratejik plan hazırlanması gerektiğini vurguladı. Stratejik planda yer alan kişilerin, özellikle seçilen iyi bir ekip olduğunu söyleyen Nedim Sözbir, stratejik planın başarılı ve hayırlı olması temennisinde bulundu.