Düzce Üniversitesinin yatırım ve yenilikleri konuşuldu

Dr. Nedim Sözbir, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda (SBB) üniversitesinin 2024 mali yılı bütçesi ve yapılacak yatırımlar için görüşmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda (SBB) gerçekleştirilen görüşmelerde Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'e, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Nihat Yıldız, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serkan Torun, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Abdurrahim Aydın ve daire başkanları ile görevli personel eşlik etti.

Düzce Üniversitesi'nin 2024 mali yılı bütçesini yetkililerle görüşen Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ve beraberindeki heyet, üniversitenin hedeflerine ulaşması ve gerekli hizmetlerin sürdürülebilirliği için yapılması gereken yatırım ve yenilikler hakkında bilgi verdi.