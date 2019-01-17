Düzce Üniversitesi'nin yenilikçi uygulaması açık ders başladı

Sosyal üniversite ve yenilikçilik konusunda öncü olan Düzce Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Açık Ders uygulamasının ilki, İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kişisel gelişim için eşsiz fırsat sunan Açık Ders uygulamasına; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, akademik ve idari personeller, öğrenciler ile vatandaşlar dahil ilgi duyan herkes katılım sağladı.

Her ayın üçüncü Çarşamba günü gerçekleştirilecek Açık Ders uygulamasının ilkinde, Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Resul Kara, “Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Rekabetçi üstünlük kavramından söz eden Prof. Dr. Resul Kara, geçmişten günümüze uzanan dört endüstri devrimi konusunda önemli bilgiler paylaştı.

18. yüzyılın sonunda başlayan birinci endüstri devriminden günümüzde başlayan 4. endüstri devrimine kadar geçen süreci özetleyen Prof. Dr. Kara, son endüstri devriminde siber-fiziksel sistemlere dayalı üretimin devreye girdiğini ifade etti. Endüstri 4.0'da; otonom robotlar, siber güvenlik, bulut bilişim, sistem entegrasyonu, simülasyon ve nesnelerin interneti gibi alanların olduğunu belirten Kara, dünyanın neden dijitalleştiği hakkında da önemli tespitlerde bulundu.

Rekabetçi üstünlük kazanmak için teknolojinin bir numaralı kaldıraç olduğunu söyleyen Prof. Dr. Resul Kara, Dijitalleşme ve Endüstri 4.0'ın sadece teknoloji değil, aynı zamanda bir strateji olduğunu vurguladı. Programın sonunda yapılan temsili sınavda birinci olan Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. İlyas Temel Şafak, Prof. Dr. Resul Kara'ya teşekkür belgesi takdim etti.