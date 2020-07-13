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Düzce Üniversitesi'nin yüzme havuzu açıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sağlık, Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından işletilen yarı olimpik yüzme havuzu kullanımına açıldı.


Dünya'yı etkisi altına alan Covid-19 virüsü tedbirleri kapsamında bir süreliğine hizmete kapatılan Düzce Üniversitesi Yüzme Havuzu tekrar hizmet vermeye başladı. Covid-19 virüsü salgınına karşı tüm önlemlerin alındığı yüzme havuzu; Üniversite personeline, misafirlere, öğrencilere ve sivil vatandaşlara, 15 kişilik seanslarla; temiz, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda, deneyimli kadrosu ile hizmet vermeye devam ediyor. Düzce Üniversitesi Yüzme Havuzu; Pazar ve Pazartesi günleri hariç, 10.45–19.45 saatleri arasında genel, erkek ve kadın seanslarında randevu alınarak kullanılanılıyor. Yarı olimpik yüzme havuzu 1900 m2'lik alan üzerinde kurulmuş, 270 seyirci kapasiteli olup, tesis içerisinde çocuklar ve yüzmeye yeni başlayanlar için çırpınma havuzu ve ayrıca 4-6 kişi kapasiteli 2 adet sauna da bulunuyor.

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