İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Valiliği hazırladığı video ile vatandaşları uyardı:

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile “Düzce’nin Güzellikleri Hala bıraktığınız” gibi diyerek vatandaşlara evde kalın çağrısında bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile “Düzce'nin Güzellikleri Hala bıraktığınız” gibi diyerek vatandaşlara evde kalın çağrısında bulundu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler Düzce'de hayata geçirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Düzce Valiliği İl Pandemi Kurulu'da alınan kararları hayata geçirmeye devam ederken vatandaşların evde kalması için de çeşitli çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Düzce Valiliği sosyal medya hesaplarında yayınladığı video ile ‘Düzce'nin güzellikleri Hala Bıraktığınız gibi' diyerek evde kal çağrısını yineledi. Videoda Düzce'nin tarihi ve turistik yerlerinden görüntüler paylaşılarak vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarıcı mesajlar veriliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.