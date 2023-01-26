Düzce Valiliğinden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce paylaşılan veriler neticesinde Düzce Valiliği beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına konusunda uyarıda bulundu. Valilikten yapılan bilgilendirmede olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkat ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

Paylaşımda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında (Düzce ve Bolu) güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 yer yer 70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 27 Ocak 2023 gece 00:00 ile 28 Ocak 2023 09:00 saatleri arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına oluşması muhtemel riskler; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine dikkat edilmeli” ifadelerinde bulunuldu.