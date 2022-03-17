Düzce Valiliğinden yoğun kar yağışı uyarısı

Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı bekleniyor. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada “İlimizde yoğun kar yağışı beklenmektedir. Pazartesi öğle saatlerine kadar sürmesi tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel riskler; çiğ tehlikesi, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” derildi.

Yoğun kar yağışının bugün başlayıp 21 Mart 2022 günü saat 11.00'a kadar sürmesi bekleniyor.