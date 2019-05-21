Düzce Valiliğnden dolandırıcılara karşı uyarı

Vali, Vali Yardımcıları adına yardım topluyoruz bahanesiyle vatandaşları arayanlara karşı Düzce Valiliği, uyarı yayınladı.

Yardımlaşmanın ve dayanışma duygularının, maneviyatın en üste çıktığı ramazan ayında dolandırıcılar, mübarek ayı fırsat bilerek dolandırmaya devam ediyor. İlimizde ki çeşitli kurum ve kişileri 0 552 339 54 81 numaralı telefon ile arayarak, kendisini Düzce Valisi olarak tanıtıp “İhtiyaç sahiplerine yardım topluyoruz, kampanyamıza katkılarınızı bekliyoruz. Ben Özel Kalem Müdürü sizi Vali Yardımcısına aktarıyorum.” şeklinde Vali Zülkif Dağlı, Vali Yardımcıları ve Kurum Müdürlerinin adını kullanarak yardım adı altında para istendiği, yönünde bilgiler, Düzce Valiliğine ulaşınca Düzce Valiliği konuyla ilgili olarak uyarı yayınladı.

Düzce Valiliği, Dr. Zülkif Dağlı'nın yaptığı uyarıda; “Vali Yardımcıları, Özel Kalem Müdürü ve Kurum Müdürlerinin adını kullanarak dolandırıcılık suçu işleyen şahıs ya da şahısların yakalanması için polis ve jandarma ekipleri gerekli çalışmalara başladı. Vatandaşların dolandırılıp mağdur olmamaları için Vali, Valiliğimiz, Vali Yardımcılarımız, Özel Kalem Müdürü ve diğer Kurum Müdürlerimizin adını kullanarak yardım için aradığını söyleyen kişi ya da kişilere itibar edilmemesi; bu kişilerin kolluk güçlerimize bildirilmesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz” dedi.