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Düzce Valisi Atay, kafelerde akşam denetimi yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan kafelerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Atay, halkın kurallara uyduğunu belirterek, “Uymayanları uyarıyoruz ama genel anlamda iyi gözüküyor” dedi.


Düzce Valisi Cevdet Atay kentte maske ve sosyal mesafe denetimlerini yakından takip ederken bir çok denetime bizzat kendisi de katılıyor. Atay akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan kafelere denetim yaptı. Beraberinde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Sağlık İl Müdürü Yasin Yılmaz ve görevliler katıldı.


Kafeleri tek tek gezen Vali Atay maske dağıttı uyarıda bulundu. Atay, “Görüyorsunuz denetimlere devam ediyoruz. Bu akşam kafeterya denetimi yapıyoruz. Kurallara uyuyorlar, uymayanları uyarıyoruz, ama genel anlamda iyi gözüküyor” diye konuştu.

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