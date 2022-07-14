Düzce Valisi Atay'ın '15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı

Vali Atay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; “Devletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi, anayasal düzeni ve özgürlüklerimizi hedef alarak, ülkemizin bekasını ve bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişimi; ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm Dünya'ya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece yaptığı çağrı üzerine ellerinde bayraklarıyla meydanlara, havalimanlarına koşan aziz milletimiz göğsünü mermilere, tanklara siper etmiş ülkesine ve demokrasisine güçlü bir şekilde sahip çıktığını haykırmıştır. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Düzce'mizde de gencimizden yaşlımıza bütün hemşehrilerimiz, 15 Temmuz gecesi meydanları doldurmuş, emanetlerimize ve iradesine sahip çıkmış, hainlerin emellerine ulaşmalarına izin vermemiştir. Bizler şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü hep şerefle yad edecek, bu uğurda şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve medar-ı iftiharımız gazilerimizi asla unutmayacak, ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında olacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladığımız bugün vesilesiyle; yüzyıllardır üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimize ve 15 Temmuz gecesi şehadete yürüyen kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Darbe girişimi sırasında yaralanarak gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimize sağlık, sıhhat ve afiyet temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.