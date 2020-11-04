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Düzce Valisi Cevdet Atay, artan vak'a sayılarının ardından uyarı yaptı

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce’de ki korona virüs vak’a artışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'de ki korona virüs vak'a artışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Cevdet Atay, vatandaşlara uyarılarda da bulunarak, "Akraba ziyaretlerini öteleyin, kalabalıklara girerken en az 3 defa düşünün” çağrısı yaptı.


Korona virüs vak'a sayılarındaki yüzde 99'luk artışın ardından denetimlerin sıklaştırıldığı Düzce'de, Vali Cevdet Atay vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vak'a sayılarındaki artışın devam ettiğine dikkat çeken Vali Atay, bu süreçte vatandaşların bir araya gelmemeleri gerektiğini belirtti.


Düzce Valisi Cevdet Atay, vatandaşlara uyarı yaparak, “İlimizde dünyada olduğu gibi vak'a artışları maalesef devam etmekte. Bizim ilimizde de bu söz konusu. Lütfen kurallara uyalım rehavete kapılmayalım. Bugünler çok fazla bir araya gelme zamanı değil. Akraba ve komşu ziyaretlerini öteleyelim. İçişleri Bakanlığı'mızın gönderdiği genelge doğrultusunda saat 22.00'den sonra iş yerlerimiz kapatılma kurallarına uyacak. Fazla kalabalık olan yerlere gitmeden 2-3 kere düşünelim” dedi.

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