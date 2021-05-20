Düzce yaylaları renklendi

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte Düzce'de bulunan yaylalarda renk renk çiçek açtı.

Düzce Valiliği tarafından 2021 yılı Düzce'de Turizm yılı ilan edilmesinin ardından Düzce'nin doğal güzellikleri fotoğraflarla paylaşılmaya başlandı. Düzce'de bulunan yaklaşık 50 yaylada baharın gelmesi ile renklendi. Renk renk çiçeklerin açtığı yaylalarda ağaçlar ve gökyüzü görsel olarak güzel görüntüler oluşturdu. Salgın sebebi ve bahar aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşarak rengarenk Düzce yaylalarını tercih etmeye başladı.