Düzce yaylalarında hummalı temizlik çalışması

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı ile damadının Pürenli yaylasındaki çevre kirliliği mesajı sonrası harekete geçen Düzce Valiliği, yaylalarda hummalı temizlik çalışması başlattı.

Sümeyye-Selçuk Bayraktar çifti geçen hafta sonunu Pürenli yaylasında geçirdi. Çift, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla hem Düzce'nin tanıtımını yaptı ve hem de çevreye atılan çöplerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Selçuk Bayraktar, “Evimizde yere atmayı düşünemeyeceğimiz çöpleri yer yer buralarda görmek çok üzücüydü. Birkaç adımlık mesafelerde kamp ateşi kalıntıları keza. Emek verilmiş bir sanat eseri gördüğümüzde zarar vermemek için gösterdiğimiz özenin çok daha fazlasını hak ediyor bu güzellikler” ifadelerini de yine sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşım sonrasında harekete geçen Düzce Valiliği, Pürenli yaylasında kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Valilik, sosyal medya hesabından, “Yaylalarımızda tüm kamu kuruluşlarımızla temizlik kampanyası başlattık. Biz temizledik. Lütfen çöplerinizi çevreye ve doğaya bırakmayın. Tüm vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” paylaşımı yaptı.