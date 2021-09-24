Düzce yaylalarında kanlıca bolluğu

DÜZCE (İHA) – Mantar sezonunun başlaması ile birlikte Düzce'nin yaylalarında kanlıca mantarı yoğunluğu yaşanıyor. Bölgeye giden vatandaşlar kilolarca ağırlığında mantarlar topluyor.

Havaların yağmurlu geçmesi sebebi ile Düzce'nin bir çok yaylasında vatandaşlar bölgelere giderek mantar toplamayua başladı. mantar toplayan vatandaşlar özellikle yaz yağmurlarının fazla yağması sebebi ile mantar bolluğunun olduğunu ve Kanlıca mantarının da özellikle faydalarından dolayı mantar topladıklarını belirtti. Mantar toplamaya giden Osman Bektaş, “Bu sene yağmurun bol yağması nedeniyle mantar bolluğu yaşandı. Mantarı iyi bilen köylüler eşliğinde bizde toplamaya geldik. Buralarda halk arasında bilinen acı mantar, sütlü mantar, kanlıca mantarı topladık. Mantar besin değeri olarak çok besleyicidir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise, işin ehli tarafından toplanmasıdır. Eğer mantarları bilmiyor iseniz zehirlenme ihtimaliniz olabilir” dedi.