Düzce yemekleri kitabı çıktı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin'i ziyaret eden Düzce Turizm İl Müdürü Resul Taştan, ilk kitaplardan birini Şahin'e hediye etti. Bu kitabın Düzce'nin tanıtımı açısından önemli bir mihenk taşı olduğunu söyleyen DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, demografik yapı itibariyle zengin bir bölge olan Düzce'nin Osmanlı ve çeşitli etnik kültürlerin mutfağına hakim olduğunu ifade etti. Bu zenginliğin turizm açısından da önemli olduğuna değinen Şahin, bu güzel çalışma için teşekkür etti.