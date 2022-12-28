Düzce yeni nesil 112'ye geçiş yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 112 Acil Çağrı Merkezi yeni nesil 112 yazılımına geçiş yaparak ihbarlara en kısa sürede ulaşacak.

Düzce'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yeni nesil 112 yazılımının yüklenmesi için çalışma geçtiğimiz hafta başlatılmıştı. Çağrı alıcıların her birinin eğitiminin tamamlanmasının ardından yeni nesil 112'ye geçiş gerçekleştirildi. Bu çerçevede afet dönemlerinde artış gösteren ihbar ve yardım çağrıları en kısa sürede ve en doğru şekilde karşılanacak.