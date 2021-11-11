Düzce yeni ve modern bir binaya daha kavuşuyor

Faruk Özlü, Aziziye Mahallesinde bulunan Belediye sosyal tesislerindeki tadilat çalışmalarını inceledi. Başkan Özlü, binanın tadilatının yapılarak; Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Meslek edindirme Kursları (BELMEK) ile Spor birimi tek çatı altında toplanacağını kaydetti.

Faruk Özlü, belediyeye ait alanların tasarruflu şekilde değerlendirilmesine yönelik adımlar atmayı sürdürüyor. Aziziye Mahallesinde bulunan Düzce Belediyesi Sosyal Tesisinin daha verimli şekilde hizmet vermesine yönelik başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özlü, tesisin biran önce hizmete alınması için talimat verdi.

Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren ve 44 branşta verdiği eğitimler ile Düzcelilerin hem meslek edinmesi hem de yeteneklerinin geliştirilmesi hedefiyle hareket eden BELMEK ve belediye çatısı altında il genelinde sportif çalışmaların gerçekleştirildiği Spor birimleri tek çatı altında toplanıyor.

Aziziye Mahallesindeki belediyeye ait Sosyal Tesis alanına yeniden işlerlik kazandırılması için harekete geçen ekipler, tesis içerisinde tadilat çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve son durum hakkında bilgiler alan Başkan Özlü, tesisin yeni yılla birlikte hem BELMEK eğitimleri hem de sportif çalışmaların yapılacağı bir alan olarak vatandaşların hizmetine sunulacağının müjdesini verdi.

Yeni ve modern bir binaya daha kavuşmuş olacağız

İki ayrı birimi tek çatı altında topladıklarını ifade ederek devam eden Başkan Özlü, “Eğitim ve Spor birimlerini tek bir alana topluyoruz. Üç dönümlük arazi üzerinde bulunan tesisimizdeki tadilat tamamlandığında yeni ve modern bir binaya daha kavuşmuş olacağız. Tüm halkımızın hem rahatça sporlarını yapabilecekleri hem de BELMEK adı altında onlarca eğitimin aynı anda yapılabileceği bir ortam oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Bunları yaparken, belediyemize en az maliyetle en fazla verimi almak adına hareket ediyoruz. Düzce'mize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.