Düzce YKS 1.'ncisi Fen Lisesi'nden çıktı

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Düzce eğitim alanında her geçen yıl üst sıralara yükselmeye devam ederken, öğrenciler de Düzce'nin adını duyurmaya devam ediyor. Düzce tarihinde de ilk kez bir öğrenci Türkiye 415.'si olarak Düzce rekoru kırmayı başardı.

Düzce Fen Lisesi öğrencisi olan İclal Hazel Yetikcan, matematik alanında 40 sorunun tamamını yaparak büyük başarı elde etti. Yetikcan eşit ağırlık alanında Düzce 1.'si olurken, Türkiye'de de milyonlarca öğrenci içinde 415. sırada yer aldı. Kazandığı başarı ile hayali olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'ne yerleşmek için tercih yapan Yetikcan'ın bir diğer en büyük hayali ise hakim olarak kariyerine devam etmek.