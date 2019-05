Düzce Ziraat Odası civciv dağıttı

Düzce Ziraat Odası tarafından 10 yıldır uygulanan proje ile köy tavukçuluğunun geliştirilmesi ve yumurta veriminin arttırılması için çiftçilere Ataks adı verilen ve yumurta verimi diğer tavuklara göre daha fazla olan civciv dağıtılıyor. Her yıl 7 bin civciv çiftçilere dağıtılıyor. Civcivler sayesinde yumurta verimi de her geçen yıl artmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak bilgiler veren Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, “Ataks marka yumurta tavuğu civcivlerini dağıtmaya devam ediyor. Bu civcivler tavuğa dönüşünce her gün Düzce'ye 5 bin yumurta girer. Ayda 150 bin lira Düzce'ye para girdisi olur. 10 yıldır proje uygulanıyor. Her yıl 7 bin civciv dağıttık. Ankara Tavuk Araştırma Enstitüsünden aldığımız civcivleri bu yılda dağıtık ve tükettik. Bu tavukların en büyük özelliği yumurtacı olmasıdır. Bu tavuklar her gün 2 kez yumurtlar” dedi.