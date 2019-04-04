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Düzce Zonguldak karayolunda kaza; 2 yaralı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Düzce Zongudak D-655 karayolu Çınar Boru kavşağında Cüneyt Ş. (40) idaresinde ki 06 BHU 958 plakalı otomobil ile Sebahattin Ç. (47) idaresinde ki 34 AED 161 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Kübra K. ile ismi alınamayan bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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