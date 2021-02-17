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Düzce-Zonguldak yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Zonguldak D-655 karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.


Düzce il genelinde 5 gündür devam eden ve akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Karayolları ve Düzce Belediyesi ekipleri şehrin birçok noktasında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Düzce-Zonguldak D-655 karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Yolda kalan kamyon ve tır sürücüleri yaklaşık 2,5 kilometrelik araç kuyruğu oluştururken, Akçakoca İlçe Jandarma ekipleri de sürücülere zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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