Düzce'de 1 yılda 10 milyarlık proje

Düzce'de geçen yıl 10 milyar 590 milyon 403 bin 368 TL değerinde toplam 330 proje hayata geçirilmek üzere planlandı. Projelerden 146'sı tamamlandı. 103 proje devam ediyor.

Düzce Koordinasyon Kurulu 2023 yılı birinci dönem toplantısı Vali Cevdet Atay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yatırımcı kuruluşların 2022 yılı içerisinde Düzce için planladığı projeler değerlendirildi.

Düzce il genelinde geçen yıl toplam olarak 330 proje uygulandı. Toplam proje tutarı 10 milyar 590 milyon 403 bin 368 TL. Önceki yıllar harcaması 3 milyar 464 milyon 221 bin 314 TL. Söz konusu projelere 2022 yılı ödeneği olarak 1 milyar 660 milyon 456 bin 549 TL tahsis edildi. 2022 yılında 1 milyar 120 milyon 580 bin 317 TL, bugüne kadar toplam 4 milyar 584 milyon 801 bin 631 TL harcandı. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 43, yılı harcama oranı yüzde 67 oldu.

İl genelindeki 330 projenin sektörlere göre dağılımı şöyle; eğitim 74, enerji 11, sağlık 12, tarım 46, turizm 7, ulaştırma-haberleşme 83, madencilik 1, dkh-sosyal 93, dkh- iktisadi 3.