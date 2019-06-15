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Düzce'de 10 bin 152 kişi okuma yazma bilmiyor

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine gere Düzce Nüfusunun yüzde 2,92 si okuma yazma bilmiyor.


Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de açılan okuma yazma kurslarına rağmen nüfusun yüzde 2,92'sinin okuma yazma bilmediği ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan veriler göre 2017 yılında Düzce'de okuma yazma bilmeyen sayısı yüzde 3,15 oranıyla 10 bin 732 iken 2018 yılında yüzde 2,92 oranıyla 10 bin 152 kişi olduğu görüldü.


Düzce ilinde 2017 okuma yazma bilen sayısı yüzde 96,85 oranıyla 329 bin 739 kişi olurken 2018 yılında yüzde 97,08 oranıyla 337 bin 837 kişi olmuştur.

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