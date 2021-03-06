Düzce'de 10 bin 864 kişiye ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı

Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, “Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor. Aşı uygulamasının başladığı 25 Ocak'tan bu zamana kadar Düzce'de toplam 37 bin 752 kişiye 1. doz Covid-19 aşısı yapıldı. Düzce'de ayrıca 10 bin 864 kişiye de 2. doz Covid-19 aşısı yapıldı. İl genelinde toplamda 48 bin 616 kişiye Covid-19 aşısı uygulandı. Aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor.