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Düzce'de 10 farklı noktada kaldırım çalışması

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi il genelinde 10 farklı mahallede kaldırım çalışması başlatarak, vatandaşların kaldırım sıkıntısını ortadan kaldırmak için çalışıyor.


İl genelinde bir çok mahallede eksik olan kaldırım için Düzce Belediyesi ekipleri havaların ısınması ile birlikte çalışmalarını sıklaştırdı. Kiremitocağı ve Cedidiye Mahallelerinde beton kaldırım çalışması yapan ekipler diğer mahallelerde de kilit parke çalışmasını sürdürüyor. Ekiplerden alınan bilgilere göre, il genelinde bulunan bir çok noktada kaldırım sıkıntısı yaşanıyor. Bu sıkıntıların giderilmesi için bir planlama yapıldı. Plan çerçevesinde Ağustos ayının sonuna kadar il genelinde tüm mahallelerde ki kaldırım sıkıntısı çözülecek.

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