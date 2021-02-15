Düzce'de 11 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor

Hafta sonu başlayan ve zaman zaman etkisini artırarak yağan kar sonrasında merkez ve ilçelerde toplam 136 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Ulaşımı kapanan köy yollarında özel idare ekiplerinin yoğun çalışmaları devam ederken, öğlen saatlerinde kapalı köy yolu sayısı 84'e, daha sonra ise 11'e düştü. Ekipler, kapalı olan Yığılca ilçesine bağlı 11 köyün ulaşımını yeniden açmak için çalışmalara devam ediyor.