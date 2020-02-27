Düzce'de 110 yıllık kandil geleneği sürdürüyor

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde bir asrı aşkın zamandır kandil geleneği sürüyor. 110 yıllık gelenekte akşam namazı sonrasında cami önüne kurulan sofralarda oruçlar açılıp yemekler yeniyor.

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde kandiller farklı bir gelenekle kutlanıyor. Regaip Kandili nedeniyle akşam namazını Koçyazı Mahallesi Camii'nde kılan mahalle halkı, ardından evlerinden getirdikleri ve hazırlattıkları yufka, pilav, tavuk, et ve ayranları caminin bahçesinde kurulan sofralarda ikram ediyorlar. Cami cemaatinden Hasan Aktürk, geleneği yaşatmak için mücadele ettiklerini belirterek “110 yıllı aşkın bir gelenek, dedelerimizden babalarımızdan bize kadar gelmiş bir gelenek, bizden de inşallah çocuklarımıza torunlarımıza kadar ulaşacak. Her yıl kandillerde tekrarladığımız bir gelenek. Düzce'mizde birliği beraberliği kaynaşmayı sağlıyor. Yılda bir günde olsa camide hep beraber aynı kaptan yemek yemenin yakınlığını hissediyoruz” diye konuştu.

Koçyazı Mahallesi Muhtarı İsmet Mısır, kandil geleneğinin bu yıl 110. yılı olduğunu belirterek, “Evlerimizde yapmış olduklarımız yemekleri cemaatimize ikram için toplandık. Bu bütünlük beraberlik saygı sevgi çerçevesinde çok güzel bir anı yaşıyoruz. İnşallah bizden sonra gelecek nesillerde bunu devam ettirir. Bu bizim atalarımızdan gelmiş 110 yılı doldurmuş bir gelenek. Biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Buralarda göremediğimiz komşularımızı bile burada görebiliyoruz. Böyle bir manevi gecede beraber olmak ne kadar güzel” diye konuştu.

Mahalleli tarafından sunulan ikramların ardından camide Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen program takip edildi.