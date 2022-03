Düzce'de 111 yıllık kandil geleneği sürdürüyor

Düzce'de bir asrı aşkın zamandır yaşatılan kandil geleneği sürüyor. 111 yıllık gelenekte akşam namazı sonrasında camide kurulan sofralarda oruçlar açılıp yemekler yendi ve dualar edildi.

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde kandiller farklı bir gelenekle kutlanıyor. Berat Kandili nedeniyle akşam namazını Koçyazı Mahallesi Camii'nde kılan mahalle halkı, ardından evlerinden getirdikleri ve hazırlattıkları yufka, pilav, tavuk, et ve ayranları caminin içinde yere serdikleri örtülere kurulan sofralarda ikram ediyorlar. Koçyazı Mahallesi Muhtarı İsmet Mısır, kandil geleneğinin bu yıl 111. yılı olduğunu belirterek, “Beraat Kandili bütün insanlık adına hayırlara vesile olur inşallah. 2019 yılında sizlerle birlikte kutlamıştık. Ancak bu korona virüs nedeniyle geleneğimize ara vermiştik. Aynı cemaatimizle camimizde buluştuk. 2 sene ara verip tekrar buluşmadan dolayı birazda duygusallık yaşadık. Diğer mahallelerden de buraya gelenler oluyor. O nedenle bu akşam hem sevinçliyiz hem de hüzünlüyüz. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Bu gelenek 1900'lerde açlığın, yokluğun olduğu zamanlarda kandillerin paylaşım, kardeşlik, dostluk ruhuna uygun olarak evlerinde yiyeceği olanlar toplanmak için camileri, mescitleri seçmişler. Evlerinde yaptıkları ev yemeklerini camiye getirerek burada zengini fakiri hep birlikte bir sofraya oturup ikramları yemişler. Bu gelenek halini alarak o senelerden günümüze kadar intikal etti. Bizlerde bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da devam ettireceğiz. Güzel bir etkinlik. Büyüklerimizden gördüğümüz gibi bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Cemaatimizde bizlere her konuda yardımcı oluyor. Bu sene 111. yıl oldu. Bir asrı baya bir oldu devireli. 111. yılında da kandilimizi hep birlikte yaşıyoruz. Nefes aldığımız, sağlıklı sıhhatli olduğumuz sürece ben ve arkadaşlarımız bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Arkamızdan gelen çocuklarımızı da camiye alıştırıyoruz” diye konuştu.

Mahalleli tarafından sunulan ikramların ardından camide Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen program takip edildi.