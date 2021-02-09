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Düzce'de 12 bin 234 kişi Covid-19 aşısı oldu

19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ verilerini göre Düzce’de 12 bin 234 kişi aşı oldu.

19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' verilerini göre Düzce'de 12 bin 234 kişi aşı oldu.


Türkiye'deki 81 ilde aşılananların sayısı, "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor. Sitede yer alan son bilgilere göre toplam aşılama sayısı 2 milyon 693 bin seviyesinde yer aldı. Haritada en fazla İstanbul'da aşının yapıldığı görülüyor. En fazla aşının vurulduğu İstanbul'u, Ankara takip ediyor. En büyün metropol şehirlerden birisi olan İzmir aşılamada üçüncü sırada yer alırken, Bursa ise dördüncü sırada yer aldı. Düzce'de ise 12 bin 234 kişi aşı oldu.

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