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Düzce'de 126 firma işçi arıyor

Pandemi nedeniyle birçok iş kolunda krizler yaşanırken Düzce’de sanayi kuruluşları İŞKUR’a ilan vererek işçi arıyor.

Pandemi nedeniyle birçok iş kolunda krizler yaşanırken Düzce'de sanayi kuruluşları İŞKUR'a ilan vererek işçi arıyor.


Covid-19 Salgınının özellikle hizmet sektöründe çalışma hayatına olumsuz etkileri devam ederken sanayi sektörü ise çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor. Bu kapsamada Düzce'de birçok sanayi kuruluşu çalıştıracak işçi bulabilmek için ise İŞKUR Düzce İl Müdürlüğü'nün kapısını aşındırıyor. Düzce'de toplamda 126 firma aradıkları işçileri bulabilmek için iş ilanı verdi.

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