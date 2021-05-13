Düzce'de 127 bin kişi aşılandı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgınında düşüş gösteren illerden birisi olan Düzce'de aşılanma sayılarında artış devam ediyor. Bu kapsamda Düzce'de 127 bin 446 korona virüs aşısı uygulandı.

İllere göre 100 bin nüfusa oranla yüzde 220'lere kadar düşen Düzce, vaka sayılarında en hızlı düşüş gösteren şehirlerden birisi oldu. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın düşüşlerin devam ettiğini açıklamasının ardından kentte aşılanma sayılarında da hızlanma oldu. Sağlık çalışanlarının eşlerine yönelik de aşılama çalışmalarının başladığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu çağrısının ardından eşler aşı odalarına gitmeye başladı. Bu kapsamda Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Düzce'de bin 100 sağlık çalışanının eşi aşılanırken, genel toplamda ise 127 bin 446 korona virüs aşısı uygulandı.