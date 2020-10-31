Düzce'de 147 noktada su ürünleri denetimi gerçekleştirildi

Su ürünleri denetimleri kapsamında ekipler tarafından pazar yerlerinde bulunan perakende satış noktaları, su ürünleri işleme tesislerinde, boy, yer, zaman ve av araçları yönünden denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde tüketicilerin asgari boyun altında olan su ürünlerini tüketmemeleri gerektiği vurgulandı.

Son olarak yurt genelinde eş zamanlı denetim yapan müdürlük personelleri 57 iç su, 20 balıkçı barınağı, 48 perakende satış yeri, 5 balık nakil vasıtası, 9 soğuk hava deposu, 4 amatör balıkçı ve 4 av malzemesi satış yerinde olmak üzere toplam 147 noktada denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde kaçak avcılıkta kullanılan sahipsiz 300 metre uzatma ağına ve 8 adet pintere (kasnak) el konuldu. Av araçlarından canlı çıkan balıklar yaşam alanlarına iade edildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Çiçek yaptığı açıklamada doğal yaşamın devamı, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve vatandaşların mağduriyetinin engellenmesi amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek vatandaşların yasalara uygun şekilde faaliyete bulunmalarının önemini vurguladı.