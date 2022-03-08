Düzce'de 15 iş yerinin raf ve kasa fiyatları farklı çıktı

Düzce'de zabıta ekipleri tarafından marketlere yönelik yapılan denetimlerde 15 iş yerinin raf ve kasa fiyatlarının farklı olduğu tespit edildi.

Düzce Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerini sıklaştırdı. Son günlerde yaşanan raf ve kasa fiyatlarındaki tutarsızlıklar sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmek için mesai harcayan Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki özellikle indirimli ürünleri seçerek tek tek kontrol etti. Rafta bulunan etiket fiyatı ve kasa fiyatının farklı olduğu işletmeler için tutanak tutularak Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

"15 iş yerinde raf ve kasa fiyatları farklı çıktı"

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine rutin kontrollerini aksatmadan sürdürdüklerini ifade eden zabıta memuru Ömer Önal, "Zabıta Müdürlüğü olarak Düzce'de marketlerde kasa ve raf fiyatlarını denetliyoruz. Eğer fark tespiti olduğunu belirlersek bunu tutanakla ceza uygulanması için Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderiyoruz. Yaklaşık 15 iş yerinde kasa ve raf fiyat farklarından dolayı tutanaklarını tuttuk. Ekiplerimiz denetimlerini devam ettirecek. Vatandaşlarımız fahiş fiyat ve stoklarla şikayetlerini Alo 175 hattına yapması gerekiyor. Vatandaşlarımız kasa fiyatı ile raf fiyatı arasındaki farkı gördüğü zaman 153 İhbar hattını arasın" diye konuştu.

"Vatandaşlar teşekkür ediyor"

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlisi Pınar Başer ise vatandaşların zabıta ekiplerine güvendiklerini belirterek, "Vatandaşlarımız, yapılan denetimlerden memnun. Bazı ürünlerde yoğun şikayetler oluyor. Aileler genellikle çocuklara yönelik ürünlerde fiyat farklarını ve temel gıdalarla ilgili şikayetlerde bulunuyor. Vatandaşlarımız bizi gördüklerinde tutumları gayet olumlu oluyor. Özellikle anneler bizi görünce mutlu oluyor. Denetimlerde vatandaşlardan teşekkür alıyoruz" şeklinde konuştu.