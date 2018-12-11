Düzce'de 177 okul beyaz bayraklı

DÜZCE(İHA) –Düzce'de yapılan denetimlerde temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğu tespit edilen okullara Beyaz Bayrak verildi. Bu yıl 36 okul daha sertifika almaya hak kazanında il geneli Beyaz Bayrak alan eğitim kurumu sayısı 177 oldu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen koşununda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla, 2006 yılında Beyaz Bayrak iş birliği protokolü imzalanmıştı. Protokol kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda yapılan denetimlerde temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğu tespit edilen okullara Beyaz Bayrak Sertifikası ile ödüllendirildiler. Bu yıl 36 okul daha sertifika almaya hak kazanınca il geneli Beyaz Bayrak alan kurum sayısı 177 oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törenle sertifika almaya hak kazanan 36 kuruma Beyaz Bayrakları, Pirinç Levhaları ve Sertifikaları İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Müdür Yardımcısı Talha Cebeci ve İl İSGB Koordinatörü Muhsin Köse tarafından verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, öğrencilerimizin daha sağlıklı, temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Beyaz Bayrak almaya hak kazanan okulları tebrik etti.