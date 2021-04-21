Düzce'de 18 binin üzerinde motosiklet var

Motosiklet sayısı ile 18 bin 87'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 116 bin 836 oldu. Düzce ilinde araç türlerine bakıldığında ise 58 bin 781 otomobil, 2 bin 650 Minibüs, Bin 520 Otobüs, 18 bin 79 Kamyonet, 4 bin 709 Kamyon, 18 bin 87 Motosiklet, 12 bin 642 Traktör, 368 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.