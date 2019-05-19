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Düzce'de 19 Mayıs Coşku ile Kutlandı

Düzce’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Sabah Atatürk Anıtı önünde başlayan programda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri 18 Temmuz Spor Salonu'nda devam etti. Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.


Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Feyzullah Dereci, gençlere seslenerek "Türkiye Cumhuriyeti gelecekte sizlere emanettir. Yakın bir gelecekte ülkemizde sizler söz sahibi olacaksınız. Bunun için kendinizi iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Bugünün gençleri yarının yöneticileri sizler olacaksınız" dedi.


Daha sonra çeşitli okullara ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kurslarına giden öğrenciler gösterilerini sundular. Etkinlik Vali Zülkif Dağlı'nın organizasyon komitesini tebrik etmesi ile son buldu.

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