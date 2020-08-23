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Düzce'de 2 ayda 505 trafik kazası meydana geldi

DÜZCE (İHA) – Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Düzce’de Haziran ve Temmuz ayında 505 trafik kazası meydana geldi.

DÜZCE (İHA) – Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Düzce'de Haziran ve Temmuz ayında 505 trafik kazası meydana geldi.


Emniyet Genel Müdürlüğü her ay tüm şehirlerde kaç trafik kazasının meydana geldiğini, bu kazalarda kaç kişinin yaralandığı ile ilgili veri paylaşımında bulunuyor. Buna göre Haziran ayı içerisinde Düzce'de 202 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen bu kazalarda 119 kişi yaralanırken, vefat eden kimse olmadı. Bu kazaların ayrıca 123'ü ise maddi hasarlar ile atlatıldı. Temmuz ayında ise 333 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarında 227 yaralamalı olarak kayıtlara geçerken, 106'sı maddi hasarlı olarak gerçekleşti. Düzce'de en çok kaza ise kırmızı ışık ihlali nedeni ile trafik kazası meydana geldi.

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