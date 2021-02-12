Düzce'de 2 bin 448 kişi evde bakım maaşı verildi

Her ay engellilerin evde bakımları için ilgili kurumlar tarafından ödemeler gerçekleştiriliyor. Ödemeler kapsamında engelliler evlerde daha rahat bakımı sağlanıyor. Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ocak ayında engellilerin evde bakım maaş ödeme verilerini açıkladı. Bu kapsamda Ocak ayında 2 bin 448 kişiye 4 milyon 155 bin 885 lira 20 kuruş engelli evde bakım maaşı ödendi.