Düzce'de 2 bin 512 kişi evde bakım maaşı verildi

Her ay engellilerin evde bakımları için ilgili kurumlar tarafından ödemeler gerçekleştiriliyor. Ödemeler kapsamında engelliler evlerde daha rahat bakımı sağlanıyor. Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ekim ayında engellilerin evde bakım maaş ödeme verilerini açıkladı. Bu kapsamda Ekim ayında 2 bin 512 kişiye 3 milyon 972 bin 273 lira 59 kuruş engelli evde bakım maaşı ödendi.