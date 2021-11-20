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Düzce'de 2. doz aşılamada yüzde 73.2'ye ulaştı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmalarında Düzce 2.

doz aşılamada yüzde 73.2'ye ulaştı.


Ülke genelinde aşılama çalışmaları devam ederken, Düzce'de de köy köy 2. doz aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Korona virüste vaka oranlarının yüksek olduğu Düzce'de, aşılamada da mavi şehirler arasına girmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Düzce'de aşılama oranı yüzde 73.2'ye kadar ulaştı. Yüzde 1.8'lik bir farkın kaldığı Düzce, ülke genelinde yüzde 75'e yakın olan 21 şehir arasında ilk 5'te yer alıyor.

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