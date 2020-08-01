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Düzce'de 2 günde 155 acemi kasap hastanelere başvurdu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de 2 günde kurban kesmek isterken kendisini yaralayan 155 kişi hastanelere başvurdu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2 günde kurban kesmek isterken kendisini yaralayan 155 kişi hastanelere başvurdu.


Düzce'de Kurban Bayramı nedeni ile vatandaşlar kesim noktalarında kurbanlıklarını kesti. Kesim noktalarında ilk gün 114 acemi kasap Düzce il genelinde hastanelere başvururken, ikinci gün ise 41 kişi hastanelere başvurdu. Kurbanlıkların kesilmesinin ardından evlerinde et ayırma, deri yüzme veya kıymalık et hazırlama sırasında vatandaşların kendilerini bıçakla yaralaması ile toplam 155 kişi hastanelere başvurdu.

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