Düzce'de 2 kişi sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Düzce'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, Düzce Ağa Mahallesi 2015. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Aksu'ya ait evde ısınmak üzere yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.