Düzce'de 2018 yılında CİMER'e başvuru sayısı 6 bin 295 oldu

Vali Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Konferans Salonunda gerçekleşen CİMER değerlendirme toplantısına Vali Yardımcısı Adem Keleş, kurum müdürleri ve CİMER sistemi kullanıcıları katıldı.

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Gönül Günaydın Çabukoğlu toplantıda yaptığı konuşmasında “CİMER Sistemi üzerinden ilimizde 2018 yılında telefonla aldığımız başvuru sayısı bin 148, şahsen büromuzdan aldığımız başvuru sayısı 190, internet üzerinden yapılan başvuru sayısı 4 bin 13'tür. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığından e-posta üzerinden gelen başvuru sayısı da 934'tür. Valiliğimiz olarak CİMER'i önemsiyor ve yakından takip ediyoruz. Önemsiyoruz çünkü CİMER devletin vatandaşla direkt temas ettiği noktalardan biri. Bu nedenle CİMER sisteminin etkin ve verimli kullanımı, CİMER üzerinden gönderilen başvuruların zamanında takip edilmesi, cevaplandırılması, başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi son derece önemlidir. Bugün bu toplantımızda hem 2018 yılını sayısal verilerle genel olarak değerlendireceğiz, hem de CİMER sisteminin kullanımı ve işleyişte karşılaşılan sorunları ele alacağız” ifadelerinde bulundu.

Vali Dr. Zülkif Dağlı CİMER'in önemine vurgu yaptığı konuşmasında “CİMER ile ilgili biz geçtiğimiz ay bir değerlendirme toplantısı yaptık. Değerlendirme toplantısından sonra il müdürlerimizin de katıldığı birinci derece yetkililerinde bulunduğu geniş katılımlı bir toplantı yapılması düşüncesi hasıl oldu. Bu yüzden bu toplantıyı yapıyoruz. Tabi CİMER'in sağlıklı işlemesi önemlidir. Konunun Cumhurbaşkanlığımızca önemle ve hassasiyetle takip edildiğini hepimiz biliyoruz. Bu manada bizde hassasiyet göstermek zorundayız. Tabi burada cevapların zamanında verilmesi önemlidir. Cevaplar ile olabilecek taleplerin yerine getirilmesi vaktinde cevap vermek kadar önemlidir. Biraz daha somut çözüm odaklı cevaplamak, cevapları da işlemimizi tam olarak yaptıktan sonra vermek durumundayız. Zamanında cevaplar vereceğiz. İlgile personelde değişme olduğunda bunları bildirmek durumundayız. CİMER önemli, CİMER'i hassasiyetle takip etmek durumundayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından CİMER Genel Koordinatörü Ayhan Yılmaz tarafından katılımcılara CİMER 2018 yılı sayısal verileri ve CİMER sisteminin işleyişi, karşılaşılan sorunlar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.