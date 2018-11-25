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Düzce'de 2019 yılı üretim ve standardizasyon tatbikatı yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de ormancılara doğru ağaç kesme teknikleri, 6331 sayılı iş kanunu, ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği anlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ormancılara doğru ağaç kesme teknikleri, 6331 sayılı iş kanunu, ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği anlatıldı.


Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer başkanlığında, Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan, Orman İşletme Şefleri ve Muhafaza Memurları ile üretim işlerinde çalışan kooperatiflerinin katılımıyla üretim çalışmalarını ve İş Güvenliği konularını içeren eğitim tatbikatı Düzce Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Çiçekli Orman İşletme Şefliğinde yapıldı.


Düzenlenen eğitimde Çiçekli Orman İşletme Şefliği bölmesinde, doğru ağaç kesme teknikleri, 6331 sayılı iş kanununa göre uyulması gereken hususlar, ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği ile ilgili bilgiler katılımcılara Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer ve Tatlıdere Orman İşletme Şefi Ali Kabaoğlu tarafından anlatılarak, uygulamalı olarak gösterildi.


Uygulamada karşılaşılan sorunların katılımcılar tarafından dile getirilip karşılıklı olarak değerlendirilmesinin ardından kazasız bir yıl geçirilmesi temennisi ile eğitim sona erdi.

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