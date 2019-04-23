Düzce'de 23 Nisan coşku ile kutlandı

Düzce Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı ilk olarak Düzce Anatpark'ta düzenlenen çelenk koyma töreni ile başladı. Anıtpark'taki törenin ardından ise Kalıcı Konuklar bölgesinde bulunan Spor Salonunda bir tören düzenlendi. Törene Düze Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temellerinin atıldığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilişinin 99. Yıldönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Yiğit, konuşmasının son bölümünde ise dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olarak tarihe geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tüm dünyaya sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, kardeşlik ve barış getirmesini diledi.

Renkli görüntülere sahne alan etkinlikte öğrenciler şiirler okudu halk oyunları gösterisi yaptı. TOKİ Mehmet Akif Ersoy Okulu öğrencilerinin hazırladığı zeybek oyunu büyük alkış aldı. Törenler okulların gösterileri ile son buldu. Vali Dağlı ve protokol üyeleri programda emeğe geçenleri tebrik etti.