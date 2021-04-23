Düzce'de 23 Nisan konvoyu ilgi gördü

Konvoy şehrin dört bir yanını dolaşırken, vatandaşlar ise bahçe, park, sokak ve balkonlardan alkışlarla destek verdi.

Korona virüs salgını sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Düzce Valiliği çocukları mutlu etmek konvoy düzenledi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Düzce Belediyesi ve ilgili kurumların katılımı ile gerçekleştirilen konvoy, şehrin dört bir yanını dolaştı. Konvoyu gören vatandaşlar, bahçelerde, parklarda, sokaklarda ve evlerinin balkonlarında mutluluk yaşadı. Vatandaşlar alkışlarla konvoya destek verirken, çocuklarda evlerinin önünden geçen konvoyu selamladı.