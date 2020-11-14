Düzce'de 26 bin 364 hayvan aşılandı

Düzce'de hayvan hastalıkları ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde belirlenen köylerde büyükbaş, küçükbaş ve köpeklere aşı çalışması gerçekleştirdi. Ekim ayı içerisinde, 22 Mahallede 39 köyde 24 bin 318 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında ŞAP aşısı 33 köy 17 mahallede 992 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu,3 köy 1 Mahallede 42 adet büyükbaş hayvana Sığırların Nodüler Ekzantemi, 13 köyde 1.000 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı koruyucu olarak uygulandı. Koruyucu olarak 7 mahallede 12 köpeğe kuduz aşısı uygulaması yapıldı.

Düzce'de yeni hayvanların tanımlama çalışmalarını da sürdüren ekipler, bin 265 büyükbaş ve 80 küçükbaş hayvana kulak küpesi taktı.