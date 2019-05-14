Düzce'de 3 bant bilardo turnuvası başladı

Düzce'de bilardo sporunun yeniden hak ettiği değeri alması için başlatılan mücadele turnuvalarla devam ediyor. Elit sporlar arasında gösterilen bilardo branşında Düzce'de ilgi de her geçen gün artıyor. Bilardo il temsilciği son olarak 3 Bant Bilardo Takımlar Ramazan Turnuvası düzenledi.

13-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo il temsilciliğinin düzenlediği 3 Bant Bilardo Takımlar Ramazan Turnuvası 32 sporcunun katılımı ile Joker Bilardo Spor Salonunda yapılıyor. 4'er sporcunun oluşturduğu, toplamda 8 takımın mücadele ettiği müsabakalar 7 gün sürecek.