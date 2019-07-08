Düzce'de 3 bin 53 kişi okur-yazar oldu

TÜİK verilerine göre ise 2018 yılında Düzce'de 10 bin 152 kişi okuma yazma bilmiyor.

Ülkemizde okuma yazma bilmeyenlerin sayısını daha aşağıya çekmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı Okuryazarlık Seferberliği başlatılmıştı. Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşların I. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlanarak II. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına yönlendirilmesi amaçlanmıştı.

Konu ile ilgili Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada “İlimizde okullarımız, Halk Eğitimi Merkezlerimiz ve mahalle ve köy muhtarları tarafından alan taramaları ve tespit çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Düzce Belediyesi tarafından yapılan duyurularla ve İl Müftülüğü ‘nün koordinasyonunda Cuma Hutbeleri ile vaazlarda Okuryazarlık Seferberliği hakkında yapılan bilgilendirmelerle daha geniş kitlelere ulaşılmıştır. Bu durum başvuru sayısını olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca okullar tarafından okuma yazma bilmeyen öğrenci yakınlarına ulaşılarak bireylerin ikamet ettikleri yere en yakın okul, köy konağı, cami vb. yerlerde eğitim almaları için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilmektedir. Mahalle muhtarlarına, okullara ya da bizzat Milli Eğitim Müdürlükleri ile Halk Eğitimi Merkezlerine yapılan başvurular Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince planlamaya alınmakta bireylerin ikamet ettikleri yerler değerlendirilerek ulaşımın kolay sağlanabileceği yerlerde kurslar açılmaktadır. Ayrıca seçimlerde parmak izi kullanarak oy kullanan seçmene dönüş yapılarak okuma–yazma kurslarına katılmaları için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bu kapmada da 628 kurs açılmış 3 bin 53 kişi kurslara katılmış okur yazar olmuştur” denildi.

Okuma Yazma Bilmeyenlerin Sayısı 10 binin üzerinde

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine gere Düzce Nüfusunun yüzde 2,92 si okuma yazma bilmiyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de açılan okuma yazma kurslarına rağmen nüfusun yüzde 2,92'sinin okuma yazma bilmediği ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan veriler göre 2017 yılında Düzce'de okuma yazma bilmeyen sayısı yüzde 3,15 oranıyla 10 bin 732 iken 2018 yılında yüzde 2,92 oranıyla 10 bin 152 kişi olduğu görüldü.

Düzce ilinde 2017 okuma yazma bilen sayısı yüzde 96,85 oranıyla 329 bin 739 kişi olurken 2018 yılında yüzde 97,08 oranıyla 337 bin 837 kişi olmuştur.